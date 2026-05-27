Acessibilidade

27 de Maio de 2026 • 16:08

Buscar

Últimas notícias
X
INFORME PUBLICITÁRIO

Transforme seu futuro no agro: Senar/MS abre 480 vagas em cursos técnicos gratuitos

Felipe Benitez

Publicado em 27/05/2026 às 10:28

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Oportunidade imperdível para quem quer crescer profissionalmente! O Senar/MS está com 480 vagas abertas em cursos técnicos voltados ao agronegócio, um dos setores que mais se desenvolvem no estado e no país. E o melhor: inscrições gratuitas até 26 de maio.

Se você busca qualificação de verdade e entrada rápida no mercado de trabalho, essa é a sua chance. São cursos nas áreas de Agropecuária, Florestas, Segurança do Trabalho no Agro, Zootecnia e Agronegócio, pensados para preparar profissionais prontos para os desafios reais do campo e das agroindústrias.

Com duração média de dois anos, as formações combinam teoria e prática, com aulas presenciais e semipresenciais (híbridas), facilitando o acesso em diversas regiões do estado. As vagas estão distribuídas em 13 municípios, ampliando as oportunidades para quem quer estudar sem precisar sair da sua região.

Para quem busca uma experiência ainda mais imersiva, há também turmas 100% presenciais, com estrutura moderna e foco em prática intensiva, nos principais polos de formação do Senar/MS.

E tem mais: os resultados falam por si. Cerca de 87% dos alunos formados já saem empregados, comprovando a forte conexão entre os cursos e o mercado de trabalho.

Fique atento ao cronograma:

  • Inscrições até: 26 de maio

  • Resultado dos classificados: 10 de junho

  • Lista de aprovados: 18 de junho

  • Matrículas: 19 a 27 de junho

Invista no seu futuro e conquiste seu espaço no agro com o Senar/MS. As vagas são limitadas!

LINK: etec.senar.org.br.


Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

GALERIA DE FOTO

Lançamento da escola de Paraciclismo na Reitoria da UFMS em CG

Informe Publicitário

Transforme seu futuro no agro: Senar/MS abre 480 vagas em cursos técnicos gratuitos

Transforme seu futuro no agro:

Senar/MS abre 480 vagas em cursos técnicos gratuitos

Inscrições gratuitas vão até 26 de maio.

Informe Publicitário

Senar/MS oferece qualificação gratuita para o agro sem sair de casa

Publicidade

CELEBRATION

House of English celebra 2 anos de sucesso no ensino de inglês em Aquidauana

ÚLTIMAS

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece vagas para cozinheiro, auxiliar financeiro e campeiro

No total, dez vagas são oferecidas nesta terça-feira

Meteorologia

Terça-feira tem dia de sol e pancadas de chuva em Aquidauana

Temperaturas variam entre 20°C e 30°C, com possibilidade de chuva pela manhã

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo