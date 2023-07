TW Soluções Financeiras chegou em Aquidauana e região para limpar seu nome e aumentar seu score

TW Soluções Financeiras limpa seu nome e aumenta seu score / Divulgação

A TW Soluções Financeiras chegou em Aquidauana e região trazendo a solução para seus problemas financeiros! Atuando em todo o território nacional, nossa empresa utiliza os mais completos bancos de dados disponíveis no mercado financeiro para localizar e levantar apontamentos de débitos em órgãos de proteção ao crédito, como SERASA, SPC, BOA VISTA SCPC e outros.

Sabemos que a situação de endividamento atingiu níveis alarmantes, e conforme o levantamento do SERASA, o número de negativados atingiu um recorde em maio, totalizando impressionantes 66,6 milhões de CPFs. Esse é o maior número registrado desde o início da série histórica em 2016, sendo São Paulo e Rio de Janeiro os estados mais afetados, com 15,6 milhões e 6,7 milhões de inadimplentes, respectivamente.

Nossa missão é ajudar as pessoas a retomarem sua saúde financeira por meio da Reabilitação de Crédito. Para isso, a TW Soluções Financeiras age de forma estratégica, utilizando uma Ação Judicial/Tutela contra os órgãos de proteção ao crédito. Com essa ação, antecipamos o prazo prescricional dos débitos, independentemente do valor e do tempo, proporcionando a você um "Nada Consta" em um prazo de 20 a 65 dias corridos. Além disso, trabalhamos para melhorar o Score do cliente, o qual é crucial para instituições financeiras e lojistas ao analisar crédito.

Equipe da TW Soluções está pronta para limpar o seu nome! Foto: Divulgação



Passos para limpar seu nome!

Nossos passos são simples e eficientes: primeiramente, realizamos uma análise minuciosa das dívidas e protestos associados ao seu CPF/CNPJ, fornecendo um raio-X completo da situação. Em seguida, eliminamos todos os protestos e dívidas da consulta, deixando apenas você e a empresa envolvida. Veja como funciona o trabalho da TW:

1-Realizamos a pesquisa dos apontamentos junto aos órgãos de proteção ao crédito.

2-Enviamos os orçamentos dos nossos serviços.

3-Assinatura de contrato e fechamento da negociação.

4-Prazo para conclusão do processo (até 30 dias corridos).

Garantimos contratualmente a entrega do serviço ou devolução financeira com multa contratual de 10% dos valores negociados. Além disso, temos um histórico de entrega de até 30 dias, demonstrando nossa eficiência e compromisso.

Ao contar com a TW Soluções Financeiras, você recuperará sua credibilidade e aumentará seu poder de compra no mercado. Garantimos a saúde financeira e a reabilitação de seu crédito.

Entre em contato conosco pelos seguintes meios:

Telefone: (67) 99829-4601, clique aqui.

E-mail: twfinaceirams@gmail.com

Endereço: R. Yokoama, 75 - Vila Palmira, Campo Grande

Instagram: twsolucoesfinanceiras



Encontre a gente!

Não deixe que as dívidas atrapalhem seus planos e sonhos. Confie na TW Soluções Financeiras para ajudá-lo a construir um futuro financeiro sólido!