Waldir Pneus reinaugura após 7 anos e transforma sonho em realidade

Waldir Pneus reinaugura após 7 anos e transforma sonho do empresário Waldir Arce Ravaglia, de 54 anos, em realidade.

Os clientes já podem procurar os serviços de borracharia em geral e balanceamento de rodas na empresa localizada na Rua Antônio João, 523, Fundos da quadra do CEJAR.

Dono da Waldir Pneus, o seu Waldir conta que não foi fácil retomar a empresa.

"Comecei como borracharia há muitos anos. Tinha um projeto de dez anos de trabalho e conseguir montar uma Auto Center. E após 11 anos de trabalho fui obrigado a vender a loja porque ela pegou fogo. O prejuízo foi muito grande, lutei, mas não consegui. Tive de vender para pagar as dívidas. E no contrato tinha um detalhe que eu não poderia a voltar a mexer com o mesmo ramo por 7 anos."