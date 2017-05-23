"Estou despedaçada" diz cantora após explosão que vitimou pelo menos 22 pessoas em seu show

Horas após a explosão que vitimou ao menos 22 pessoas ao final de seu show em Manchester na noite desta segunda-feira (22), na Inglaterra, a cantora norte-americana Ariana Grande afirmou estar "despedaçada" com o atentado.

Através de sua conta oficial no Twitter, a artista de 23 anos disse não ter palavras para expressar seus sentimento.

"Despedaçada. Do fundo do meu coração, eu sinto muito. Eu não tenho palavras", escreveu.

A explosão

O show da cantora Ariana Grande, que acontecia na Manchester Arena, foi interrompido por volta das 22h40min (18h40min no horário de Brasília), após o som de duas explosões.

Segundo informações da polícia de Manchester, o ocorrido é apontado como um atentado terrorista. O autor foi um "homem agindo sozinho", que morreu no local depois de detonar um dispositivo explosivo caseiro. A explosão teria acontecido nos arredores da saída da Arena, e não dentro da casa de espetáculos.

Perfil de Ariana Grande

Ariana Grande nasceu em Boca Raton, Flórida, Estados Unidos. A artista é uma das principais estrelas da musica pop atual em meio ao público adolescente. Além da música, Ariana também já apareceu em atrações do canal Nickelodeon.

Em 2016, a cantora recebeu o prêmio de artista do ano no American Music Awards (AMA).

A apresentação de Ariana Grande, na noite desta segunda-feira, em Manchester, faz parte da turnê Dangerous Woman, em que a cantora de 23 anos canta músicas do álbum homônimo, lançado em meados de 2016.

Caso o incidente não mude os planejamentos da artista, a turnê deve passar pelo Brasil em junho e julho: Ariana tem shows marcados no Rio de Janeiro, em 29 de junho, na Jeunesse Arena, e em São Paulo, em 1º de julho, no Allianz Parque, estádio do Palmeiras.