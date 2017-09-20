Ao menos 224 pessoas morrem durante terremoto no México

As autoridades do México subiram para 224 o número de mortos pelo terremoto de magnitude 7,1 que atingiu, ontem (19), o centro do país, enquanto que os serviços de emergência continuam com os trabalhos de resgate nas regiões afetadas. A informação é do secretário de Governo, Miguel Ángel Osorio.

Em entrevista à emissora Televisa, Osorio disse que há 117 mortos na Cidade do México, 39 no estado de Puebla, 55 em Morelos, 12 no estado do México e um em Guerrero. Outros relatórios falam de três mortos em Guerrero. Ele afirmou que 55 das mortes aconteceram em Morelos, 49 na Cidade do México, 32 em Puebla, dez no Estado do México e três em Guerrero.

Diante da magnitude da tragédia, o governo mexicano ordenou que tanto os hospitais públicos como particulares recebam os feridos, assim como o transporte público não cobre pelo serviço.

O terremoto também causou numerosos cortes no serviço elétrico, afetando 3,8 milhões de pessoas, vazamentos de gás, além de ter interrompido o serviço de telefonia.

As atividades escolares foram suspensas até novo aviso na Cidade do México e nos estados do México, Guerrero, Morelos, Puebla, Veracruz e Tlaxcala.

O tremor coincidiu com o 32º aniversário do poderoso terremoto que causou milhares de mortes em 1985 e apenas duas horas após uma simulação de um abalo sísmico em todo o país.

No último dia 7, o México já tinha sido atingido por outro poderoso terremoto, de magnitude 8,2, o mais forte desde 1932, que deixou 98 mortos no sul do país; 78 em Oaxaca, 16 em Chiapas e quatro em Tabasco.