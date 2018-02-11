Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 19:15

Buscar

Últimas notícias
X

Turismo

Pantanal é opção para quem busca fugir da folia do Carnaval

O Pantanal abrange os estados de Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso

Renan Nucci

Publicado em 11/02/2018 às 12:58

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Considerado o quarto melhor destino para apreciação de vida selvagem no mundo há cerca de dois anos, o Pantanal pode ser uma boa pedida para quem quer fugir da agitação do Carnaval. É um paraíso para observadores e fotógrafos de fauna e flora, onde vivem cerca de 260 espécies de peixes, 40 de anfíbios, mais de 50 espécies de répteis, 650 de aves e 50 de mamíferos.

O Pantanal abrange os estados de Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso e estende-se na divisa do Brasil com a Bolívia e o Paraguai. Reconhecido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) como Reserva da Biosfera e Patrimônio Natural da Humanidade, é um dos ecossistemas que fazem do Brasil o país número um do mundo em recursos naturais, segundo o Fórum Econômico Mundial.

Localizado em sua maior parte na região Centro-Oeste do Brasil, a maior área alagável do planeta compreende uma extensão de mais de 158.592 quilômetros marcados por variadas elevações, como chapadas, serras e maciços, além de grandes rios cortando a planície, todos pertencentes à Bacia do rio Paraguai.

Vista de cima, a paisagem pantaneira se parece com um imenso mosaico, por conta da flora extremamente rica. Afinal são mais de 1.700 espécies de vegetais, entre elas, a Piúva, também conhecida como Ipê-roxo; a Carandá, uma imensa palmeira com folhas em forma de leque; a Tarumã, árvore copada, de flores violetas e que atinge até 20 metros de altura; e a Aroeira, que possui a madeira mais forte do Pantanal. Segundo a Embrapa Pantanal, quase duas mil espécies de plantas já foram identificadas no bioma, classificadas de acordo com seu potencial, e algumas apresentam vigoroso potencial medicinal.

Há mais de 200 anos, o trabalho com o gado foi introduzido na região como a principal atividade econômica, já que as pastagens naturais e a água levemente salgada são ideais para o animal. Com o passar do tempo, o trabalho com o gado marcou a paisagem, os costumes e a maneira de viver do homem pantaneiro, dando origem a uma cultura regional mesclada com a portuguesa, indígena e paraguaia. Por esse motivo, são comuns as competições de laço, as comitivas de gado, as famosas rodas de conversa entre peões, que se unem para tomar tereré, uma espécie de chimarrão gelado feito de erva-mate.

Aos que buscam descanso e contemplação da natureza, esse  é um dos destinos brasileiros mais procurados pelo turismo nacional e internacional. Entre as atividades turísticas praticadas no Pantanal, estão os safáris durante o dia e as focagens noturnas para avistamento de animais como jacarés, capivaras, antas, tamanduás, jaguatiricas e onças, observação de aves, cavalgadas nos campos das fazendas e corixos, caminhadas, passeios de barco e a experiência inesquecível de conhecer a cultura do homem pantaneiro.

Para saber mais sobre o turismo no Pantanal, acesse o site que tem como objetivo mostrar que Mato Grosso do Sul é um destino plural e que atende a diversos segmentos de turismo e perfis de público.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Desastre

Terremoto de magnitude 7,4 deixa mais de 100 mortos na Colômbia

GALERIA DE FOTO

18º Festa da Farinha - Parte 01

Tensão internacional

EUA ampliam sanções contra financiador do líder supremo do Irã

Publicidade

Internacional

Número de mortos em terremotos na Venezuela se aproxima de 2,6 mil

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo