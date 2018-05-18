Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 19:18

Buscar

Últimas notícias
X

Confirmado

OMS pode declarar surto de ebola como emergência internacional

Desde o início da semana, mais cinco casos de ebola foram notificados na República Democrática do Congo

Vanessa Ricarte

Publicado em 18/05/2018 às 10:32

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Organização Mundial da Saúde (OMS) deve decidir hoje (18) se declara o surto de ebola identificado na República Democrática do Congo uma emergência em saúde pública de interesse internacional. A reunião foi convocada pelo diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que manifestou preocupação diante do cenário registrado no país africano.

“Baseado na atual situação e nas informações disponíveis, o diretor-geral da OMS vai convocar uma reunião de emergência sob o Regulamento Sanitário Internacional na sexta-feira para definir se o atual surto constitui uma emergência em saúde pública de interesse internacional”, informou a entidade por meio de nota.

Leia Também

• OMS envia especialistas ao Congo para conter surto do ebola

• Congo tem pelo menos mais sete casos suspeitos de ebola, diz OMS

• OMS planeja ação para conter surto de ebola no Congo

Desde o início da semana, mais cinco casos de ebola foram notificados na República Democrática do Congo, incluindo um caso confirmado laboratorialmente em Bandaka. A cidade tem uma população de cerca de 1,5 milhão de habitantes e é motivo de grande preocupação por parte de organismos internacionais que acompanham o surto.

O país registra, ao todo, 44 casos notificados de ebola, incluindo 23 mortes. Entre os casos, três foram confirmados, 20 são considerados casos prováveis e 21, casos suspeitos. Desde a última terça-feira (15), 527 pessoas que tiveram contato direto com pacientes infectados ou sob suspeita de infecção pelo vírus foram identificados e estão sendo monitorados.

“Informações sobre a extensão do surto ainda são limitadas e as investigações estão em progresso. O caso confirmado em Bandaka, grande centro urbano localizado ao longo de um rio de porte nacional e internacional, estradas e rotas de voo doméstico, aumenta o risco de disseminação na República Democrática do Congo e em países vizinhos. A OMS revisou a avaliação de risco para a saúde pública como muito alta em nível nacional e alta em nível regional. O risco global permanece baixo. Na medida em que mais informações forem chegando, a avaliação de risco será revista.”

Publicidade

VEJA TAMBÉM

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Desastre

Terremoto de magnitude 7,4 deixa mais de 100 mortos na Colômbia

GALERIA DE FOTO

18º Festa da Farinha - Parte 01

Tensão internacional

EUA ampliam sanções contra financiador do líder supremo do Irã

Publicidade

Internacional

Número de mortos em terremotos na Venezuela se aproxima de 2,6 mil

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo