OMS pode declarar surto de ebola como emergência internacional

“Baseado na atual situação e nas informações disponíveis, o diretor-geral da OMS vai convocar uma reunião de emergência sob o Regulamento Sanitário Internacional na sexta-feira para definir se o atual surto constitui uma emergência em saúde pública de interesse internacional”, informou a entidade por meio de nota.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) deve decidir hoje (18) se declara o surto de ebola identificado na República Democrática do Congo uma emergência em saúde pública de interesse internacional. A reunião foi convocada pelo diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que manifestou preocupação diante do cenário registrado no país africano.

Desde o início da semana, mais cinco casos de ebola foram notificados na República Democrática do Congo, incluindo um caso confirmado laboratorialmente em Bandaka. A cidade tem uma população de cerca de 1,5 milhão de habitantes e é motivo de grande preocupação por parte de organismos internacionais que acompanham o surto.

O país registra, ao todo, 44 casos notificados de ebola, incluindo 23 mortes. Entre os casos, três foram confirmados, 20 são considerados casos prováveis e 21, casos suspeitos. Desde a última terça-feira (15), 527 pessoas que tiveram contato direto com pacientes infectados ou sob suspeita de infecção pelo vírus foram identificados e estão sendo monitorados.

“Informações sobre a extensão do surto ainda são limitadas e as investigações estão em progresso. O caso confirmado em Bandaka, grande centro urbano localizado ao longo de um rio de porte nacional e internacional, estradas e rotas de voo doméstico, aumenta o risco de disseminação na República Democrática do Congo e em países vizinhos. A OMS revisou a avaliação de risco para a saúde pública como muito alta em nível nacional e alta em nível regional. O risco global permanece baixo. Na medida em que mais informações forem chegando, a avaliação de risco será revista.”