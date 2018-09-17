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Tragédia

Brasileiro morre ao ser atacado por tubarão nos Estados Unidos

Vanessa Ricarte

Publicado em 17/09/2018 às 08:04

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O brasileiro Arthur Medici, de 26 anos, morreu depois de ser atacado por um tubarão na baía de Cape Cod, no parque nacional Newcomb Hollow Beaching, em Massachusetts, Estados Unidos (EUA).

A praia onde estava Medici foi interditada e proibida a banhistas. O ataque é investigado pela polícia local. A informação foi veiculada pela imprensa norte-americana e confirma que o acidente ocorreu no sábado (15).

Medici, que era de Vila Velha, no Espírito Santo, morava nos Estados Unidos e  trabalhava no restaurante The Capital Grille, conforme informava no seu perfil na rede social. No Facebook, vários parentes e amigos lamentam a morte do jovem.

No perfil do brasileiro está escrito “em memória”. 

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