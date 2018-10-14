Papa proclama Paulo VI novo santo da Igreja Católica

Internacional
Arcebispo Oscar Romero, assassinado ao denunciar a violência de militares contra civis em San Salvador, nos anos 1970, também foi canonizado
O papa Francisco proclamou santo o papa Paulo VI, cujo pontificado foi de 1963 a 1978, em uma grande cerimônia neste domingo, na Praça de São Pedro, na qual também foi canonizado o arcebispo de San Salvador, Oscar Romero.
Francisco utilizou como é habitual a frase em latim para proclamar a santidade do papa e pedir que fosse inscrito nos livros dos santos da Igreja.
O milagre atribuído a Paulo VI foi a salvação de uma menina nascida prematuramente em 2014. O papa italiano será o terceiro chefe da Igreja canonizado durante o pontificado de Francisco. Em 2014, João Paulo II e João XXII, tornaram-se santos.
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
INFORME PUBLICITÁRIO
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS