Foto: Imprensa do Serviço de Emergência Estadual da Ucrânia na região de Donetsk/Divulgação via Reuters

Ao menos 11 pessoas morreram e 37 ficaram feridas, incluindo crianças, durante um bombardeio russo com mísseis na Ucrânia. O ataque ocorreu durante a noite, segundo a agência Reuters publicou neste sábado (8).

Outras três pessoas foram mortas e sete ficaram feridas em um ataque com drone na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, acrescentou o ministério.

As forças russas atacaram Dobropillia com mísseis balísticos, múltiplos foguetes e drones, danificando oito prédios de vários andares e 30 carros.

"Enquanto combatia o incêndio, os ocupantes atacaram novamente, danificando o caminhão de bombeiros", disse o ministério no Telegram.

O ministério publicou fotos de prédios parcialmente destruídos e em chamas, com os bombeiros retirando destroços dos edifícios, conforme o g1.

Dobropillia, com cerca de 28 mil habitantes antes da guerra, está na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, a 22 quilômetros da linha de frente ao norte do importante hub de Pokrovsk, que as tropas russas têm atacado há semanas.

O exército ucraniano informou que a Rússia atacou a Ucrânia durante a noite com dois mísseis balísticos Iskander-M e um míssil de cruzeiro Iskander-K, além de 145 drones.

Eles disseram que as forças aéreas derrubaram um míssil de cruzeiro e 79 drones. O exército acrescentou ainda que outros 54 drones não atingiram seus alvos.