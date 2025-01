Avião com 64 pessoas a bordo colide no ar com helicóptero nos EUA

Andry Harnik, Getty Images

Um avião com 64 pessoas a borda, colidiu no ar com um helicóptero, em Washington, nos EUA, na noite de quarta-feira (29).

Autoridades norte-americanas informaram a queda de um avião nas proximidades do Aeroporto Nacional Ronald.

Conforme o Estadão, a aeronave comercial colidiu no ar com um helicóptero do Exército enquanto se preparava para pousar.

No avião havia 60 passageiros e quatro tripulantes a bordo no momento da colisão.

No helicóptero, que realizava um vôo de treinamento, estavam três militares.

Até o momento 19 corpos foram encontrados.