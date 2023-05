Cantora Tina Turner morre aos 83 anos

Tina é ícone da música dos anos 90 / Foto: Redes Sociais

A cantora Tina Turner morreu na tarde desta quarta-feira, 24, aos 83 anos. A informação foi comunicada pelo assessor pessoal da artista ao site Sky News.

Não foi revelado a causa da morte, mas ela estaria lutando contra uma doença, conforme o assessor.

“Tina Turner, a ‘Rainha do Rock’n Roll’ morreu pacificamente hoje, aos 83 anos, após uma longa doença em sua casa em Kusnacht, perto de Zurique, na Suíça. Com ela, o mundo perde uma lenda da música e um exemplo”, diz a nota.

Trajetória

Tina é nascida nos Estados Unidos, em 1939, começando a carreira em 1950 com a dupla Ike & Tina Turner. A artista é considera um ícone da música pela voz potente e presença que cativou o mundo.

No Brasil, Tina arrastou multidão de 188 mil pessoas no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, entrando para o livro do Guinness Record pela apresentação.