Conflito entre Irã e Israel se intensifica e bloqueia negociações nucleares

O Irã declarou nesta sexta-feira (20) que não retomará as negociações sobre seu programa nuclear enquanto estiver sob ataques de Israel. O posicionamento vem em meio à intensificação dos confrontos entre os dois países, com trocas de bombardeios que têm causado mortes civis e militares.

Apesar da escalada, países europeus tentam mediar um retorno à diplomacia. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, deve se reunir em Genebra com representantes da França, Reino Unido, Alemanha e da União Europeia. Os diplomatas europeus pretendem insistir que os Estados Unidos ainda estão abertos a negociações diretas — embora as expectativas por avanços sejam baixas.

Segundo a agência HRANA, 639 pessoas morreram no Irã em decorrência dos ataques israelenses, incluindo membros das Forças Armadas e cientistas ligados ao programa nuclear. Israel, por sua vez, registrou pelo menos duas dezenas de mortos por ataques iranianos.

Ambos os lados afirmam mirar apenas alvos militares, mas relatos de danos a hospitais e áreas civis levantam preocupações humanitárias. Um drone teria atingido um prédio residencial em Teerã, e especialistas alertam que novos ataques a usinas nucleares podem gerar risco de contaminação.

Os Estados Unidos acompanham o cenário de perto. A Casa Branca informou que o presidente Donald Trump tomará uma decisão nas próximas semanas sobre possível envolvimento no conflito. Seu enviado especial, Steve Witkoff, mantém contatos com o governo iraniano.

O Oriente Médio permanece em alerta desde o início da guerra de Gaza, em outubro de 2023. Israel afirma que seu objetivo é desmantelar o programa nuclear iraniano, enquanto líderes ocidentais temem uma escalada regional mais ampla.

Em meio à crise, movimentos de oposição dentro do Irã hesitam em convocar protestos, temendo repressão e priorizando a sobrevivência da população civil sob ataque. Ativistas exilados relatam que o momento é de medo e retração.

A tensão no Golfo segue alta, enquanto a comunidade internacional busca alternativas diplomáticas para evitar um conflito de proporções ainda maiores.

