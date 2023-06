Crianças são encontradas vivas após 40 dias de queda de avião na Colômbia

Crianças foram encaminhadas para hospital / Forças Militares da Colômbia/Twitter

Três crianças e um bebê, que estavam desaparecidas desde 1° de maio, foram encontradas com vida após um acidente de avião na Colômbia. As vítimas estavam desidratadas e com picadas de inseto pelo corpo.

“Uma alegria para todo o país. As quatro crianças que estavam desaparecidas há 40 dias na selva colombiana foram encontradas com vida”, informou o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, por meio do Twitter.

Conforme o jornal El Tiempo, as crianças ficaram um mês em mata fechada. O resgate contou com força-tarefa com 120 militares e 70 indígenas.

A queda da nave resultou na morte do piloto, Hernando Murcia Morales; da copiloto, Herman Mendoza Hernández; e da mãe das crianças, Magdalena Mucutuy Valencia. As três crianças têm 13, 9 e 4 anos, enquanto o bebê tinha apenas 11 meses quando desapareceu.