Em ataque de fúria, tenista destrói raquete e é desclassificado

Tenista Arthur Fils / Atp

O tenista Mikael Ymer, da Suécia, protagonizou um momento de fúria durante a partida contra o francês Arthur Fils, pelas oitavas de final do ATP de Lyon, nesta quarta-feira, dia 24.

Conforme o Metrópoles, após discordar de uma decisão da arbitragem, Mikael foi em direção da cadeira do juiz e quebrou a sua raquete na estrutura do assento. Ele acabou eliminado da competição.

A fúria do sueco ocorreu após uma discussão. Enquanto Mikael Ymer argumentava que uma das bolas do adversário tinha saído. Ele inclusive chegou a mostrar a suposta marca no chão da quadra, mas o árbitro se recusou a ir conferir e anotou o ponto para Arthur Fils.

Ainda segundo o site, na sequência, Fils marcou mais um ponto e venceu o game que estava em disputa. Depois disso, Mikael Ymer foi em direção à cadeira do juiz e desferiu uma sequência de golpes, que acabou destruindo a raquete. Pouco tempo depois, a organização do torneio decidiu por expulsar o sueco do torneio. Antes de sair de quadra, ele cumprimentou Fils e se retirou.