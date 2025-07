Em carta, Brasil protesta contra tarifas dos EUA

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O documento é assinado pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, e pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. A correspondência foi endereçada ao secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, e ao representante de Comércio, Jamieson Greer.

O governo brasileiro enviou uma carta oficial aos Estados Unidos manifestando "indignação" com a decisão de aplicar tarifas de importação de 50% sobre produtos exportados pelo Brasil. A medida entra em vigor a partir de 1º de agosto e, segundo a carta, pode prejudicar setores estratégicos de ambas as economias.

Na carta, os ministros brasileiros destacam que a imposição das tarifas coloca em risco a relação comercial histórica entre os dois países. Eles lembram ainda que, nos últimos 15 anos, o Brasil acumula um déficit de aproximadamente US$ 410 bilhões com os EUA, considerando bens e serviços.

O texto também cita uma proposta enviada pelo Brasil em maio deste ano, com sugestões para destravar as negociações comerciais, mas que até o momento não teve resposta por parte do governo norte-americano.

“Apesar dos déficits acumulados, o Brasil sempre buscou o diálogo e soluções equilibradas. Esperamos receber um retorno o mais breve possível para evitar impactos maiores”, diz o trecho final da carta.

O governo brasileiro reforçou que está aberto ao diálogo e pronto para buscar uma solução conjunta que evite danos à parceria econômica entre os dois países.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!