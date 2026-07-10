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Tensão internacional

EUA ampliam sanções contra financiador do líder supremo do Irã

Medidas também atingem casas de câmbio e buscam aumentar o isolamento financeiro da elite iraniana

Redação O Pantaneiro

Publicado em 10/07/2026 às 17:20

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump / Divulgação/Casa Branca

Os Estados Unidos anunciaram, nesta sexta-feira (10), um novo pacote de sanções econômicas contra pessoas e empresas ligadas ao líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei. Entre os alvos está Ali Ansari, apontado pelo governo norte-americano como um dos principais responsáveis pela administração de recursos financeiros da liderança iraniana. As informações são da Agência Estado.

As sanções foram divulgadas pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos e também alcançam casas de câmbio iranianas acusadas de movimentar bilhões de dólares por meio de empresas de fachada para atender bancos já penalizados por restrições internacionais.

De acordo com o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC, na sigla em inglês), Ali Ansari administrava uma ampla rede de ativos internacionais que beneficiaria o líder supremo e integrantes da elite política iraniana.

Segundo o órgão norte-americano, o empresário teria estruturado um sistema de desvio de recursos públicos para financiar investimentos em imóveis e participações empresariais no exterior, favorecendo integrantes do gabinete do líder supremo e membros da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã.

Em nota, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou que o governo norte-americano pretende ampliar as medidas para isolar financeiramente o regime iraniano.

"O tão aclamado Líder Supremo está se escondendo em reclusão enquanto seu regime se desfaz em pedaços. O Tesouro dos EUA continuará a utilizar cada ferramenta ao seu dispor para isolá-lo e outras elites do regime do sistema financeiro global", declarou.

Ainda conforme a Agência Estado, o governo dos Estados Unidos afirmou que as novas sanções também respondem aos recentes ataques atribuídos ao Irã contra embarcações que navegavam pelo Estreito de Ormuz, uma das principais rotas marítimas para o transporte mundial de petróleo.

Scott Bessent acrescentou que a intenção é manter a pressão econômica sobre a liderança iraniana, preservando, segundo ele, os recursos que pertencem à população do país, enquanto amplia o isolamento financeiro das principais autoridades do regime.

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