Fumaça branca no Vaticano anuncia eleição do novo Papa

Agência de Notícias da Itália

Na tarde desta quinta-feira, 8 de maio de 2025, a fumaça branca emergiu da chaminé da Capela Sistina, sinalizando ao mundo que a Igreja Católica elegeu seu novo líder espiritual. A eleição ocorreu após a quarta votação do conclave, que reuniu 133 cardeais eleitores para escolher o sucessor do Papa Francisco, falecido há 16 dias.



O tradicional anúncio "Habemus Papam" será feito em breve pelo cardeal protodiácono Dominique Mamberti, diretamente da sacada central da Basílica de São Pedro. Neste momento, serão revelados o nome do cardeal eleito e o nome que adotará como pontífice. Em seguida, o novo papa fará sua primeira aparição pública e concederá a bênção "Urbi et Orbi" aos fiéis reunidos na Praça de São Pedro e aos católicos ao redor do mundo.



A eleição do novo papa no segundo dia de conclave, após apenas quatro votações, surpreendeu muitos especialistas, que esperavam um processo mais prolongado. Esse ritmo rápido é comparável ao das eleições de Bento XVI e Francisco, que também foram escolhidos em votações relativamente rápidas.



A identidade e nacionalidade do 267º papa ainda não foram divulgadas. A expectativa é que essas informações sejam anunciadas nas próximas horas, trazendo alívio e renovada esperança aos mais de 1,3 bilhão de católicos em todo o mundo.

