Irã instala câmeras para encontrar mulheres sem véu 

As autoridades iranianas começaram a instalar câmeras em locais públicos para identificar mulheres sem véu e lhes enviar "mensagens de texto de advertência sobre as consequências".

Protestos foram desencadeados no ano passado pela morte sob custódia policial de Mahsa Amini, uma jovem curda presa por supostamente violar a regra do hijab.

Desde a morte de Amini, um número crescente de mulheres tem descartado seus véus, principalmente nas cidades maiores, apesar do risco de prisão.

Um comunicado da polícia publicado pela estatal Agência de Notícias da República Islâmica disse que o sistema usa as chamadas câmeras "inteligentes" e outras ferramentas para identificar e enviar "documentos e mensagens de advertência aos violadores da lei do hijab".

As mulheres são legalmente obrigadas a cobrir os cabelos com um hijab (lenço na cabeça) desde que a Revolução Islâmica de 1979 instalou uma interpretação estrita da lei religiosa. As mulheres que violarem a lei enfrentam multas ou prisão.

A declaração da polícia de sábado descreveu o véu como "uma das fundações civilizacionais da nação iraniana" e instou os empresários a cumprir as regras por meio de "inspeções diligentes".

Ataques públicos a mulheres sem véu não são incomuns.

Na semana passada, um vídeo de um homem jogando iogurte em duas mulheres sem véu foi amplamente divulgado online e as mulheres foram posteriormente presas sob a lei do hijab. O homem também foi preso.

Milhares de manifestantes no Irã foram presos e quatro foram executados desde dezembro, mas os linha-dura continuaram a insistir que mais seja feito para fazer cumprir a lei.

No último sábado, o presidente iraniano Ebrahim Raisi reiterou que as mulheres iranianas devem usar o hijab como uma "necessidade religiosa".

O chefe do Judiciário do Irã, Gholamhossein Mohseni-Ejei, no entanto, alertou na sexta-feira que uma repressão generalizada pode não ser a melhor maneira de encorajar as mulheres a seguir as regras.

"Os problemas culturais devem ser resolvidos por meios culturais... Se quisermos resolver esses problemas prendendo e encarcerando, os custos vão aumentar e não veremos a eficácia desejada", afirmou.