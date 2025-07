Israel anuncia pausa humanitária nos corredores de distribuição de comida em Gaza

Reuters

Israel iniciou uma pausa humanitária em corredores e pontos de distribuição de comida de Gaza neste domingo (27).

O anúncio, feito pelo Ministério das Relações Exteriores de Israel neste sábado (26), foi confirmado em comunicado pelo Exército israelense no começo do dia:

"Para aumentar a escala de ajuda humanitária que entra na Faixa de Gaza, uma pausa tática local na atividade militar ocorrerá para fins humanitários das 10h às 20h, a partir de hoje. (...) A pausa começará nas áreas onde as IDF não estão operando: Al-Mawasi, Deir al-Balah e Cidade de Gaza, todos os dias até novo aviso".

As Forças de Defesa israelenses também informaram no aviso pelo Telegram que rotas seguras para comboios com alimentos e medicamentos estarão disponíveis das 6h às 23h a partir deste domingo, segundo o g1.

"Rotas designadas estarão em funcionamento para permitir a passagem segura de comboios da ONUe de organizações de ajuda humanitária que entregam e distribuem alimentos e medicamentos à população em toda a Faixa de Gaza. As IDF continuarão a apoiar os esforços humanitários, juntamente com as manobras e operações ofensivas em andamento contra organizações terroristas na Faixa de Gaza", detalha o comunicado.

As medidas vêm em meio à pressão internacional em razão da crise humanitária vivida pelos moradores do enclave, controlado pelo grupo terrorista Hamas.

O chefe humanitário da ONU, Tom Fletcher, disse que as equipes intensificarão os esforços para alimentar os famintos durante as pausas nas áreas designadas. “Nossas equipes no terreno farão tudo o que puderem para alcançar o maior número possível de pessoas famintas nesse intervalo”, disse ele em uma postagem na rede X.

Israel também retomou o envio de alimentos para Gaza por meio de aviões e, na noite deste sábado (26), divulgou um vídeo do primeiro lançamento.

Desde maio, esse apoio está concentrado na Fundação Humanitária de Gaza, entidade controversa apoiada por Israel e criticada pela Organização das Nações Unidas (ONU).

'show de horrores'

A volta da permissão da ajuda aérea ocorre em um momento de agravamento da crise humanitária em Gaza. Dezenas de moradores do enclave morreram de desnutrição nas últimas semanas, segundo o Ministério da Saúde do território, controlado pelo Hamas. Desde o início da guerra, 127 pessoas morreram por desnutrição, incluindo 85 crianças, informou o ministério.

No sábado, uma bebê de cinco meses, Zainab Abu Haleeb, morreu de desnutrição aguda grave no Hospital Nasser, em Khan Younis, segundo profissionais de saúde.

O Crescente Vermelho Egípcio informou que enviaria neste domingo mais de 100 caminhões com mais de 1.200 toneladas de ajuda alimentar para o sul de Gaza, via passagem de Kerem Shalom.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!