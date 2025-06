Israel e Irã entram novamente e conflito e dezenas de pessoas morrem

Homem caminha pela fumaça, após uma explosão causada por um dos ataques israelenses ao Irã no domingo, 15 de junho / Majid Asgaripour/West Asia News Agency via Reuters

Israel e Irã lançaram novos ataques um contra o outro neste domingo (15), matando dezenas de pessoas e aumentando os temores de um conflito maior.

Segundo matéria publicada pelo G1, em Israel, equipes de resgate vasculham os escombros de prédios residenciais destruídos por mísseis iranianos, usando cães farejadores e escavadeiras pesadas para procurar sobreviventes.

Segundo informações oficiais, o número de mortos já alcançou 13 pessoas, incluindo crianças e mulheres.

Já o Irã não divulgou o número total de mortos até agora, mas afirmou que 78 pessoas morreram na última sexta-feira (13) e que muitas outras morreram desde então.

Conforme a agência de notícias Reuters, um único ataque matou 60 pessoas no sábado (14) em um prédio de apartamentos de 14 andares, destruído em Teerã.

Este é o 3º dia de conflito entre os dois países. Para especialistas ouvidos pela Agência Brasil, as origens do conflito entre Israel e Irã estão na disputa pela ampliação das esferas de influência no Oriente Médio.

De um lado, um país cercado de inimigos que tem colonizado territórios de palestinos e é acusado de cometer genocídio na Faixa de Gaza.

