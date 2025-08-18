Acessibilidade

18 de Agosto de 2025 • 08:19

Buscar

Últimas notícias
X
Internacional

Macron e Zelensky se encontram com Trump nos EUA

O objetivo principal é "realizar um trabalho de coordenação entre os europeus e os Estados Unidos para alcançar uma paz justa e duradoura", publicou a imprensa francesa

Redação

Publicado em 18/08/2025 às 07:38

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Donald Trump, Emmanuel Macron e Zelensky / Reuters, Arquivo

O presidente da França, Emmanuel Macron, viajará a Washington, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (18) acompanhado do líder ucraniano Volodymyr Zelensky, para um encontro com o presidente americano, Donald Trump.

Conforme o comunicado divulgado pelo gabinete das autoridades francesas, outros representantes europeus também devem participar da comitiva e das discussões nos EUA.

Leia Também

• Comitiva de MS age para expandir exportações à Ásia pós-tarifas Trump

• Governo articula diálogo com Trump para reverter tarifa sobre produtos brasileiros

• Carta de Trump provoca debate acalorado na Assembleia Legislativa

Ainda segundo as palavras divulgadas pelos franceses, o objetivo principal é “realizar um trabalho de coordenação entre os europeus e os Estados Unidos para alcançar uma paz justa e duradoura, que preserve os interesses vitais da Ucrânia e a segurança da Europa“, conforme o comunicado.

De acordo com as informações da CNN, um funcionário disse à emissora ainda que vários outros lideres da Europa foram convidados para a reunião.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Geral

Mega-Sena acumula para R$ 100 milhões

Guerra

Israel anuncia pausa humanitária nos corredores de distribuição de comida em Gaza

Internacional

Em carta, Brasil protesta contra tarifas dos EUA

Presidente da Nelore MS diz que tarifa dos EUA tem impacto limitado

Haddad critica tarifa dos EUA e diz que ataque ao Brasil foi articulado internamente

Nova tarifa social de energia elétrica passa a valer neste sábado

Educação

Prazo para pagar taxa de inscrição do Enem 2025 termina hoje

Publicidade

Economia

Mega-Sena não tem ganhador e prêmio vai a R$ 40 milhões

ÚLTIMAS

Esporte

Inter e Fla jogam na capital gaúcha antes de decisão pela Libertadores

Rádio Nacional acompanha partida válida pelo Campeonato Brasileiro

Susto

Bombeiros controlam incêndio em carreta carregada de carvão na MS-339

Segundo o Corpo de Bombeiros de Miranda, o incêndio começou na carga do veículo

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo