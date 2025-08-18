Macron e Zelensky se encontram com Trump nos EUA

Donald Trump, Emmanuel Macron e Zelensky / Reuters, Arquivo

Conforme o comunicado divulgado pelo gabinete das autoridades francesas, outros representantes europeus também devem participar da comitiva e das discussões nos EUA.

O presidente da França, Emmanuel Macron, viajará a Washington, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (18) acompanhado do líder ucraniano Volodymyr Zelensky, para um encontro com o presidente americano, Donald Trump.

Ainda segundo as palavras divulgadas pelos franceses, o objetivo principal é “realizar um trabalho de coordenação entre os europeus e os Estados Unidos para alcançar uma paz justa e duradoura, que preserve os interesses vitais da Ucrânia e a segurança da Europa“, conforme o comunicado.

De acordo com as informações da CNN, um funcionário disse à emissora ainda que vários outros lideres da Europa foram convidados para a reunião.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!