Macron e Zelensky se encontram com Trump nos EUA

Donald Trump, Emmanuel Macron e Zelensky / Reuters, Arquivo
O presidente da França, Emmanuel Macron, viajará a Washington, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (18) acompanhado do líder ucraniano Volodymyr Zelensky, para um encontro com o presidente americano, Donald Trump.
Conforme o comunicado divulgado pelo gabinete das autoridades francesas, outros representantes europeus também devem participar da comitiva e das discussões nos EUA.
Ainda segundo as palavras divulgadas pelos franceses, o objetivo principal é “realizar um trabalho de coordenação entre os europeus e os Estados Unidos para alcançar uma paz justa e duradoura, que preserve os interesses vitais da Ucrânia e a segurança da Europa“, conforme o comunicado.
De acordo com as informações da CNN, um funcionário disse à emissora ainda que vários outros lideres da Europa foram convidados para a reunião.
