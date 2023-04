Morre último promotor sobrevivente dos julgamentos de Nuremberg após a Segunda Guerra

O último promotor sobrevivente dos julgamentos de Nuremberg após a Segunda Guerra Mundial morreu aos 103 anos.

Ben Ferencz tinha apenas 27 anos quando garantiu a condenação de 22 oficiais nazistas por crimes de guerra e crimes contra a humanidade.

Mais tarde, ele defendeu o estabelecimento de um tribunal internacional para processar crimes de guerra, meta alcançada em 2002.

Ferencz morreu pacificamente durante o sono na noite de sexta-feira em uma casa de repouso em Boynton Beach, Flórida.

Confirmando sua morte, o Museu do Holocausto dos EUA disse que o mundo perdeu "um líder na busca por justiça para as vítimas do genocídio".

Ferencz nasceu na Transilvânia - parte da Romênia - em 1920, mas sua família emigrou para os Estados Unidos quando ele era jovem para escapar do anti-semitismo, estabelecendo-se posteriormente em Nova York.

Depois de se formar na Harvard Law School em 1943, ele se alistou no Exército dos EUA e participou dos desembarques dos Aliados na Normandia e na Batalha do Bulge. Ele ascendeu ao posto de sargento e acabou se juntando a uma equipe encarregada de investigar e reunir evidências de crimes de guerra nazistas.

A equipe estava baseada no exército na Alemanha e entrava nos campos de concentração assim que eram libertados, fazendo anotações sobre as condições de cada um e entrevistando sobreviventes.

Em um relato posterior de sua vida, Ferencz falou sobre encontrar corpos "empilhados como lenha" e "esqueletos indefesos com diarréia, disenteria, tifo, tuberculose, pneumonia e outras doenças, vomitando em seus beliches cheios de piolhos ou no chão com apenas seus olhos patéticos implorando por ajuda".

Ele descreveu Buchenwald - um dos maiores campos dentro da Alemanha - como uma "casa mortuária de horrores indescritíveis".

"Não há dúvida de que fiquei indelevelmente traumatizado por minhas experiências como investigador de crimes de guerra em centros de extermínio nazistas", escreveu ele. "Ainda tento não falar ou pensar nos detalhes." Após a guerra, ele voltou a Nova York para exercer a advocacia, mas logo depois foi recrutado para ajudar a processar nazistas nos julgamentos de Nuremberg, apesar de não ter experiência anterior em julgamento.

Ele foi nomeado promotor-chefe no julgamento de membros dos Einsatzgruppen, esquadrões da morte móveis da SS que operavam na Europa Oriental ocupada pelos nazistas e estima-se que tenham matado mais de um milhão de pessoas.

Dos 22 homens em julgamento, todos foram condenados, com 13 deles recebendo sentenças de morte e quatro sendo executados.

Depois que os julgamentos terminaram, Ferencz - que era fluente em seis idiomas, incluindo alemão - permaneceu na Alemanha Ocidental e ajudou grupos judeus a obter um acordo de reparação do novo governo.

Em seus últimos anos, ele se tornou professor de direito internacional e fez campanha por um tribunal internacional que pudesse processar os líderes de governos acusados de crimes de guerra, escrevendo vários livros sobre o assunto.

Em 2002, o Tribunal Penal Internacional foi criado em Haia, Holanda, embora sua eficácia tenha sido limitada pela recusa de vários países importantes, incluindo os EUA, em participar.

Ferencz deixa um filho e três filhas. Sua esposa - namorada de infância Gertrude Fried - morreu em 2019.