MS debate transição energética em Zurique

As inúmeras oportunidades abertas pela transição energética no mundo, a necessidade dela acontecer diante das mudanças climáticas e o papel estratégico do Brasil nesse processo serão alguns dos temas em debate no Brazil Economic Forum Zurich 2025, evento realizado na cidade suíça de Zurique e que terá a participação de Mato Grosso do Sul.



O governador Eduardo Riedel comandará o painel 'O papel estratégico do Brasil na transição energética', onde na quinta-feira (23) apresentará elementos que norteiam globalmente a questão, a posição brasileira e as potencialidades que Mato Grosso do Sul possui neste novo cenário de desenvolvimento sustentável, com a abertura de inúmeras oportunidades.



Participam do mesmo painel mais quatro palestrantes: o diretor de Soluções Climáticas Naturais e Bioenergia da Mercuria no Brasil, Celso Fiori, o CEO da W-Energy, Wagner Carvalho, a professora e superintendente de Gestão Ambiental da USP (Universidade de São Paulo), Patricia Iglecias, e o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha.



Mato Grosso do Sul se posiciona como referência no fortalecimento de governança climática desde a adoção da Política Estadual de Mudanças Climáticas (PEMC) em 2014. Já em 2021, o decreto nº 15.787 consolidou o Proclima (Plano Estadual MS Carbono Neutro), estabelecendo a meta ambiciosa de alcançar a neutralidade de carbono até 2030.



Essa iniciativa é sustentada por cinco eixos estratégicos: agronegócio, energia, indústrias, gestão de resíduos e mudança no uso da terra e florestas, todos alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e à Agenda 2030 das Nações Unidas.



Outros temas



O evento vai discutir inúmeros outros temas, com os paineis 'ESG, meio ambiente e economia circular', 'A multilateralidade econômica, o desenvolvimento e fatores sociais' e 'Liberdade e Democracia: pilares de uma nação'. Entre os palestrantes, figuram os nomes do ex-presidente Michel Temer, do ex-ministro Henrique Meirelles e inúmeros outros.