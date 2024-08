Nicolas Maduro anuncia posicionamento das Forças Armadas nas ruas

Presidente da Venezuela, Nicolas Maduro / AHP, Fernando Vergara

O presidente reeleito da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou o posicionamento das Forças Armadas e policiais nas ruas e comunidades do país a partir desta quarta-feira (31), em meio a protestos nacionais contra seu governo desde sua vitória nas eleições do último domingo (28).

Maduro anunciou a medida em uma reunião conjunta do Conselho de Estado e de Defesa com autoridades de seu governo na tarde desta terça (30) e a informou ao público venezuelano em pronunciamento horas mais tarde. O presidente disse que “quer ver os policiais nas ruas até que haja a consolidação do plano de paz”.

Segundo o g1, Maduro também convocou seus apoiadores para comparecerem nesta quarta para a frente ao Palácio de Miraflores, sede do governo, para um protesto em seu favor.

As medidas são uma resposta do governo à onda de protestos de oposição que tomaram o país desde segunda-feira (29), com o anúncio da vitória de Maduro nas eleições com 51% dos votos, segundo dados do Conselho Nacional Eleitoral (CNE).

Os números divulgados pela autoridade eleitoral são contestados pela oposição e pela comunidade internacional, que pedem a divulgação das contagens completas dos votos.

Os protestos em todas as regiões do país, que se estendem até a noite desta terça (30), deixaram ao menos 11 mortos e dezenas de feridos, segundo ONGs venezuelanas. Maduro responsabilizou seus principais opositores, María Corina Machado e Edmundo González, pelos protestos e disse que "aum processo que Maduro chamou de "tentativa de desestabilização" do país. Justiça vai chegar para eles".

O procurador-geral venezuelano disse nesta terça que mais de 700 pessoas já foram presas. Nesta terça, Maduro prometeu penas de até 30 anos para os manifestantes presos: "passarão, no mínimo, de 15 a 30 anos na prisão e desta vez não haverá perdão."