Novo balanço aponta quase 2 mil mortes após terremotos na Venezuela

A sequência de fortes terremotos atingiu a Venezuela na noite de 24 de junho, provocando um dos maiores desastres naturais da história recente do país / Reprodução

O número de mortos provocados pelos terremotos que atingiram a Venezuela na noite do último dia 24 subiu para 1.943, segundo novo balanço divulgado nesta terça-feira (30) pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez. Os dados oficiais também apontam 10.571 feridos e 15.866 pessoas desalojadas, enquanto as equipes de resgate continuam atuando nas áreas mais afetadas.

De acordo com o governo venezuelano, os tremores causaram danos em 885 edificações. Desse total, 189 imóveis desabaram completamente, enquanto os demais sofreram avarias de diferentes proporções, ampliando o cenário de destruição em diversas regiões do país.

As autoridades informaram ainda que, desde o desastre, foram registradas 689 réplicas. Embora a intensidade e a frequência dos abalos tenham diminuído nos últimos dias, o risco de novos tremores ainda não foi descartado.

O governo não divulgou um número oficial de desaparecidos. No entanto, a plataforma Desaparecidos Terremoto Venezuela, criada por organizações da sociedade civil para reunir informações sobre as vítimas, estima que cerca de 42 mil pessoas ainda não tenham sido localizadas.

Enquanto as buscas prosseguem, equipes de resgate venezuelanas e de diversos países trabalham na tentativa de encontrar sobreviventes sob os escombros, além de avaliar os prejuízos causados pelo desastre.

Relembre o caso

A sequência de fortes terremotos atingiu a Venezuela na noite de 24 de junho, provocando um dos maiores desastres naturais da história recente do país. Os tremores foram tão intensos que chegaram a ser sentidos em diversas cidades da região Norte do Brasil.

Os dois principais abalos sísmicos registraram magnitudes de 7,2 e 7,5, ocorrendo com menos de um minuto de diferença. Segundo o governo venezuelano, o epicentro do tremor mais forte foi localizado nas proximidades de El Guayabo, cidade situada a cerca de 160 quilômetros a oeste da capital, Caracas.

Após os eventos principais, o país continuou registrando sucessivos tremores secundários, mantendo as autoridades em estado de alerta e intensificando as operações de busca, resgate e assistência às vítimas.