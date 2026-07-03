Número de mortos em terremotos na Venezuela se aproxima de 2,6 mil

Impacto do terremoto e das réplicas provocou a destruição de prédios, residências e outras estruturas / Reprodução/X

O número de mortes provocadas pelos terremotos que atingiram a Venezuela no último dia 24 de junho subiu para 2.595, conforme balanço divulgado nesta quinta-feira (02) pelo governo do país. As informações foram apresentadas pela presidente interina, Delcy Rodríguez.

Além das mortes confirmadas, o desastre já deixou mais de 12 mil pessoas feridas, segundo os dados oficiais.

Embora as autoridades venezuelanas ainda não tenham informado um número de desaparecidos, a ONU (Organização das Nações Unidas) estima que mais de 50 mil pessoas continuam sem ser localizadas. O levantamento é semelhante ao divulgado por um portal criado para reunir informações sobre desaparecidos no país, que contabiliza 54.518 pessoas sem paradeiro conhecido. Desse total, 16.114 já foram encontradas.

Durante entrevista coletiva, Delcy Rodríguez afirmou ter recebido contatos de 72 chefes de Estado e de governo de diferentes países, além de reforçar o pedido de apoio internacional para ampliar as operações de busca e salvamento.

"Nosso primeiro objetivo é salvar vidas. Necessitamos de resgatistas", declarou.

Os terremotos ocorreram na noite de 24 de junho, quando dois fortes tremores de magnitudes 7,2 e 7,5 atingiram o território venezuelano com menos de um minuto de intervalo. Após os abalos principais, foram registradas outras 20 réplicas, agravando os danos em diversas localidades.

A região mais afetada foi o estado de La Guaira, localizado a menos de uma hora da capital, Caracas. O impacto provocou a destruição de prédios, residências e outras estruturas, além de causar grandes prejuízos à infraestrutura local.

Desde a tragédia, diversos países, entre eles Brasil, Estados Unidos, China, México e Reino Unido, enviaram equipes de resgate, medicamentos, equipamentos e ajuda humanitária para auxiliar a população venezuelana nas ações de socorro e recuperação.