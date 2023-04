Papa Francisco é diagnosticado com bronquite infecciosa

O papa Francisco foi diagnosticado com bronquite infecciosa. A informação foi divulgada pelo Vaticano, nesta quinta-feira, dia 30.

O pontífice foi internado nesta quarta, em Roma, após se queixar de incômodos respiratórios, informou o Metrópoles. Segundo o Vaticano, Francisco está sendo medicado com antibióticos e apresentou uma melhora no seu estado de saúde.

“Foi detectada uma bronquite infecciosa que exigiu a administração de uma terapia antibiótica com base em infusões que produziu os efeitos esperados com uma melhora acentuada em seu estado de saúde”, disse Mateo Bruni, diretor da sala de imprensa do Vaticano.

Ele também informou que o papa já voltou a trabalhar. Após apresentar melhoras, o Santo Padre tomou o café da manhã, leu alguns jornais e retomou o trabalho, informa o comunicado.

Os especialistas do hospital onde o pontífice está internado pontuam que, com base no resultado dos exames, o papa pode ter alta nos “próximos dias”,

Ainda segundo o portal, na conta oficial do Twitter, o Papa Francisco agradeceu o apoio que recebeu de devotos nos últimos dias e se disse “comovido” com o apoio.