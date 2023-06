Papa recupera-se bem de cirurgia, diz Vaticano

Papa passou o dia descansando e alimentado-se com dieta líquida / Foto: Vatican Média

O serviço de imprensa do Vaticano informou, nesta sexta-feira (9), que o papa Francisco continua se recuperando bem, dois dias após passar por uma cirurgia de laparotomia da parede abdominal com colocação de próteses.

Em nota, o diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, diz que o quadro clínico do pontífice melhora progressivamente e que o pós-operatório ocorre de forma regular. Segundo o texto, hoje, depois do café da manhã, o papa começou a se movimentar e passou parte da manhã na poltrona, o que lhe permitiu a leitura dos jornais e a retomada inicial do trabalho.

Ontem (8) Francisco passou o dia descansando e alimentado-se com dieta líquida. "Os parâmetros hemodinâmicos e respiratórios estão estáveis. O pós-operatório é regular", informou a equipe médica em comunicado divulgado na noite passada.

Na quarta-feira (7), Francisco passou por uma operação de três horas no Hospital Universitário Agostino Gemelli, em Roma, retirar uma hérnia. De acordo com os médicos, a cirurgia foi bem-sucedida o suficiente para que o papa não tivesse limitações em suas viagens e outras atividades após a recuperação.

*Com informações do portal Vatican News