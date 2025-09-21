Acessibilidade

21 de Setembro de 2025 • 16:11

Crise humanitária

Reino Unido, Austrália e Canadá reconhecem formalmente o Estado da Palestina

Essa é uma mudança histórica de posicionamento

Redação

Publicado em 21/09/2025 às 13:00

Míssil israelense atinge prédio em Gaza, na Palestina / Reuters

O Reino Unido, Austrália e o Canadá anunciaram neste domingo (21) que reconhecem formalmente o Estado da Palestina, em uma mudança histórica de posicionamento.

Em uma mensagem na rede social X, o Primeiro-Ministro do Reino Unido, Keir Starmer, publicou: "Hoje, o Reino Unido reconhece formalmente o Estado da Palestina para reviver a esperança de paz entre palestinos e israelenses, e uma solução de dois Estados", afirmou, conforme o g1.

Em 29 de julho, Starmer já havia antecipado que o reconhecimento do Estado palestino ocorreria em setembro, na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). O primeiro-ministro já havia condicionado essa postura a ações de Israel em direção a um cessar-fogo em Gaza e a negociações de paz que viabilizassem a solução de dois Estados.

Diante do agravamento da crise humanitária e da falta de avanços diplomáticos, ele decidiu avançar. A medida ocorre em um contexto em que outros países europeus e latino-americanos também já oficializaram esse reconhecimento, reforçando a pressão internacional sobre Israel.

O Canadá também reconheceu o Estado da Palestina, anunciou neste domingo o primeiro-ministro Mark Carney. "O Canadá reconhece o Estado da Palestina e oferece sua colaboração para construir a promessa de um futuro pacífico, tanto para o Estado da Palestina como para o Estado de Israel", afirmou Carney em um comunicado nas redes sociais.

Reino Unido e Canadá são os primeiros países do G7, grupo das principais economias do mundo, que reconhecem o Estado da Palestina.

