Russo morre atacado por tubarão no Mar Vermelho

Homem desaparece em minutos após ataque violento / Reprodução

Imagens fortes viralizaram na quarta-feira, 8, após um homem russo ser morto durante um ataque de tubarão no Mar vermelho, no Egito. Segundo o jornal da Rússia NTV, o caso aconteceu próximo ao resort de Hurghada.

O jovem identificado como Vladimir Popov, de 23 anos, era morador do país e estava companhado da namorada. Ele nadou em alto mar, quando foi atacado. O salva-vidas do resort foi acionado, mas não houve tempo do resgate.

Moradores e turistas gravaram a morte, onde mostra o jovem se debatendo e gritando por socorro. O corpo chega a se mexer violentamente na água, manchada de sangue. Ele tenta nadar, mas desaparecido em minutos.

Pouco após o ataque, o animal foi morto. Segundo o Ministério do Meio Ambiente do Egito, serão feitos exames no tubarão-tigre para identificar as causas do incidente, pois ataques a humanos não é considerado normal e feitio das espécies.