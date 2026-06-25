Terremoto com mais de 160 mortes na Venezuela foi sentido no Brasil

Balanço inicial aponta um cenário devastador, com 164 óbitos confirmados e mais de 1 mil pessoas feridas / Reprodução/CNN Brasil

Uma sequência de fortes terremotos atingiu a Venezuela na noite desta quarta-feira (24), deixando um rastro de destruição, mortes e milhares de feridos. Os tremores foram tão intensos que chegaram a ser sentidos em diversas cidades da região Norte do Brasil.

Os dois abalos principais registraram magnitudes de 7,2 e 7,5, ocorrendo com menos de um minuto de diferença entre si. Segundo o governo venezuelano, o epicentro do tremor mais violento foi localizado próximo a El Guayabo, cidade a cerca de 160 quilômetros a oeste da capital, Caracas. Nas horas seguintes aos eventos principais, o país registrou pelo menos 20 réplicas - tremores secundários.

Estado de emergência e balanço de vítimas

Em pronunciamento oficial na manhã desta quinta-feira (25), a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, decretou estado de emergência no país. O balanço inicial aponta um cenário devastador, com 164 óbitos confirmados e mais de 1 mil pessoas feridas, com números sob atualização constante. Centenas de vítimas continuam presas sob os escombros de dezenas de prédios e casas que colapsaram.

Segundo informações da Agência Brasil, o estado de La Guaira foi apontado como a região mais afetada, com dezenas de edifícios totalmente destruídos. "É uma verdadeira tragédia", lamentou a presidente em fala à Nação, reforçando que a prioridade absoluta, neste momento, é salvar vidas e resgatar sobreviventes.

Alerta do USGS

O USGS (Serviço Geológico dos Estados Unidos) emitiu uma estimativa alarmante, sinalizando que o número final de mortes pode ultrapassar 10 mil pessoas, com potencial para atingir até 100 mil vítimas devido à densidade populacional e à infraestrutura local.

Resposta internacional e reconstrução

Diante do desastre, uma grande rede de solidariedade internacional começou a se formar. Países como Brasil, México, Catar, Estados Unidos e China já se prontificaram a enviar equipes especializadas em busca e salvamento, além de insumos médicos e materiais de primeiros socorros.

Para mitigar os impactos financeiros e iniciar a recuperação do país, a agência Reuters informou que a presidente Delcy Rodríguez anunciou a criação de um fundo de US$ 200 milhões, utilizando recursos do FMI (Fundo Monetário Internacional) para a reconstrução emergencial da infraestrutura nacional.

Presidente Lula se manifesta oficialmente

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tem agenda em Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira, disse ter tomado conhecimento, “com grande preocupação e consternação”, dos impactos causados pelo terremoto. Por meio da rede social X, ele disse ter instruído o Ministério das Relações Exteriores para que avalie, juntamente com a Embaixada do Brasil em Caracas, a situação no país e as medidas de assistência a serem adotadas pelo governo brasileiro.

“Reafirmo nossa determinação em apoiar o governo da presidenta encarregada Delcy Rodríguez na recuperação de áreas afetadas desse país irmão, cujo povo tem dado provas de grande resiliência frente às adversidades”, postou.

Alerta de tsunami

Logo após os primeiros tremores na quarta-feira, o U.S. Tsunami Warning Centers chegou a emitir um alerta de tsunami para a região costeira. A ameaça de ondas gigantes não se confirmou nas horas seguintes.

As forças de defesa civil, segurança e equipes de resgate venezuelanas seguem mobilizadas por tempo indeterminado nas áreas afetadas.