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Desastre

Terremoto de magnitude 7,4 deixa mais de 100 mortos na Colômbia

Tremor atingiu o oeste do país nesta segunda-feira, provocando danos em prédios, aeroportos e deixando dezenas de pessoas feridas

Redação O Pantaneiro

Publicado em 10/08/2026 às 15:41

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Terremoto de magnitude 7,4 atingiu a Colômbia nesta segunda-feira / Reprodução/Redes sociais

Um terremoto de magnitude 7,4 atingiu a Colômbia nesta segunda-feira (10), provocando desabamentos, danos estruturais e deixando pelo menos 111 mortos e 87 feridos em diferentes regiões do país. O epicentro foi registrado próximo a San José del Palmar, no departamento de Chocó, a cerca de 284 quilômetros de Bogotá, segundo o USGS (Serviço Geológico dos Estados Unidos). O tremor ocorreu a aproximadamente 107 quilômetros de profundidade.

De acordo com informações da CNN Brasil, a cidade de Cali está entre as áreas atingidas. Autoridades locais comunicaram que cerca de 20 prédios desabaram e há relatos de pessoas presas sob os escombros. Equipes de emergência trabalham nas estruturas danificadas em busca de vítimas.

O tremor também afetou a infraestrutura aeroportuária. Seis terminais — em Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago e Buenaventura — tiveram danos e permaneceram com as operações suspensas para avaliação da segurança das estruturas.

Em Bogotá, as autoridades ativaram protocolos de verificação nas diferentes localidades da capital. Até o momento, não foram registrados danos estruturais graves na cidade, embora algumas edificações tenham apresentado rachaduras.

As autoridades colombianas mobilizaram equipes de emergência para atender as áreas mais afetadas e realizar os resgates. Um Posto de Comando Unificado foi instalado para coordenar as ações de resposta ao desastre.

Também foram registrados feridos e danos em Chocó, região do Pacífico colombiano, uma das áreas mais próximas do epicentro. As equipes de emergência permanecem mobilizadas diante da possibilidade de novos desdobramentos após o forte tremor.

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