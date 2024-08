Ucrânia e Rússia trocam 230 prisioneiros

Reuters

Ucrânia e Rússia trocaram 230 prisioneiros de guerra neste sábado (24), após uma negociação intermediada pelos Emirados Árabes. Esta é a primeira troca realizada desde que a Ucrânia lançou sua ofensiva militar na Rússia neste mês.

Conforme o G1, o Ministério da Defesa russo confirmou a libertação de 115 militares capturados na região de Kursk - eles foram para Belarus. Do lado da Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky informou o retorno de 115 compatriotas e agradeceu aos Emirados Árabes pela mediação.

Esta foi a sétima troca do gênero desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022. Os Emirados Árabes, um parceiro próximo dos Estados Unidos no campo da segurança, tem mantido boas relações com Moscou durante a guerra, frustrando autoridades Ocidentais. O país também fortaleceu laços com Kiev.

Autoridades do país do oriente médio dizem que a habilidade de dialogar com um grande espectro de atores internacionais significa que eles podem mediar a cooperação entre diferentes partes e promover cooperação e segurança.