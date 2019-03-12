Cabo da PM, Rosane é referência com palestras sobre violência doméstica

Na última sexta-feira (08), a cabo da Polícia Militar Rosane de Souza Cabreira realizou três palestras, em alusão ao Dia Internacional da Mulher.

As palestras tiveram como tema principal a Violência Doméstica. Foram discutidos os diversos tipos de violência contra a mulher, o crescente aumento nos índices de feminicídio e a Lei Maria da Penha. O objetivo principal foi de ajudar as vítimas e instruir o maior número possível de pessoas sobre a Lei e suas especificidades.

A cabo PM Rosane é responsável pela execução do Projeto Mulher Segura no 11º BPM e atende mulheres, vítimas de violência, em Jardim e Guia Lopes da Laguna, em parceria com outros órgãos.

O Projeto baseia-se em três lastros complementares (prevenção, proteção e punição) e orienta-se pela intervenção comunitária necessária para possível ruptura da situação de violência doméstica vivenciada pelas vítimas. Baseado na metodologia planejada e específica que proporciona acolhida profissional e humanizada por meio de visitas domiciliares executadas por Policiais Militares com perfil adequado. Por meio da intervenção, ocorre a coleta de informações acerca do cenário da violência para avaliação e prevenção dos riscos.

A Polícia Militar informa que está à disposição para o atendimento de denúncias através do telefone 190, ou através do Projeto Mulher Segura.