Programa Saúde do Homem e da Mulher será realizado dia 16, em Jardim

O Senar/MS – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural realizará, nesse sábado (16), o programa especial Saúde do Homem e da Mulher Rural, no município de Jardim, localizado a 237 quilômetros de Campo Grande.

No evento, serão oferecidos atendimentos com teste rápido e coleta de preventivos por médicos dermatologistas, urologistas para homens e ginecologistas para mulheres.

A iniciativa está em vigor desde 2016 e realizou 31 eventos até o final de 2018. Foram mais de 7 mil homens e 5 mil mulheres, totalizando 12.695 pessoas atendidas. Por intermédio do programa foram realizados, aproximadamente, 32 mil procedimentos.

A última edição do programa no município de Jardim atendeu 330 cidadãos e efetuou 685 ações. O evento ocorrerá das 7h às 14h, na UBS – Nestor Pereira, rua Antônio Pinto Pereira, 428.