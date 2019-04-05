PM prende em Jardim foragido que arrancou tornozeleira eletrônica

Jardim
Suspeito foi flagrado ontem na Vila Camisão
A Polícia Militar de Jardim prendeu ontem um homem de 47 anos, foragido da justiça, que havia danificado e retirado a tornozeleira eletrônica para despistar a central de monitoramento da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).
A equipe de Trânsito fazia rondas pela Vila Camisão, quando avistou um homem em atitudes suspeitas. Durante a abordagem, foi constatado que o indivíduo havia retirado a tornozeleira e que era dado como foragido. Por isso, foi levado à Delegacia de Polícia Civil.
Polícia
Ele ameaçou esposa com uma faca
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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