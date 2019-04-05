PM prende em Jardim foragido que arrancou tornozeleira eletrônica

A Polícia Militar de Jardim prendeu ontem um homem de 47 anos, foragido da justiça, que havia danificado e retirado a tornozeleira eletrônica para despistar a central de monitoramento da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

A equipe de Trânsito fazia rondas pela Vila Camisão, quando avistou um homem em atitudes suspeitas. Durante a abordagem, foi constatado que o indivíduo havia retirado a tornozeleira e que era dado como foragido. Por isso, foi levado à Delegacia de Polícia Civil.