Polícia Militar recupera bicicleta furtada e apreende adolescente infrator em Jardim

A Polícia Militar de Jardim apreendeu um adolescente pelo furto de uma bicicleta na quinta-feira. Por volta das 18 horas, a equipe foi acionada para averiguar uma ocorrência de Achado de Coisas na rua Uirapuru, na vila Parque da Araras. O comunicante relatou via 190 que havia localizado uma bicicleta escondida em meio ao mato.

Prontamente, a equipe de Trânsito se deslocou ao local informado, onde a testemunha disse que logo após de ter acionado a polícia, dois adolescentes chegaram até ele e disseram ser proprietários da bicicleta.

Em virtude da suspeita de que o veículo fosse furtado, os policiais coletaram informações e iniciaram rondas a fim de localizar os adolescentes e a bicicleta, logrando êxito em encontrá-los.

Um dos adolescentes, um menino de 15 anos, confessou, na presença de sua mãe, ter furtado a bicicleta no início do mês. Outra testemunha, relatou à guarnição que o jovem estava tentando vender o produto. Diante dos fatos, o adolescente infrator foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, acompanhado de sua mãe, para as providências cabíveis.