Polícia Militar recupera bicicleta furtada e apreende adolescente infrator em Jardim

Policial
A Polícia Militar de Jardim apreendeu um adolescente pelo furto de uma bicicleta na quinta-feira. Por volta das 18 horas, a equipe foi acionada para averiguar uma ocorrência de Achado de Coisas na rua Uirapuru, na vila Parque da Araras. O comunicante relatou via 190 que havia localizado uma bicicleta escondida em meio ao mato.
Prontamente, a equipe de Trânsito se deslocou ao local informado, onde a testemunha disse que logo após de ter acionado a polícia, dois adolescentes chegaram até ele e disseram ser proprietários da bicicleta.
Em virtude da suspeita de que o veículo fosse furtado, os policiais coletaram informações e iniciaram rondas a fim de localizar os adolescentes e a bicicleta, logrando êxito em encontrá-los.
Um dos adolescentes, um menino de 15 anos, confessou, na presença de sua mãe, ter furtado a bicicleta no início do mês. Outra testemunha, relatou à guarnição que o jovem estava tentando vender o produto. Diante dos fatos, o adolescente infrator foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, acompanhado de sua mãe, para as providências cabíveis.
Polícia
Ele ameaçou esposa com uma faca
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS