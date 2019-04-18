Polícia apreende arma e munições durante cumprimento de mandado em Jardim

Ontem , por volta das 15h, a equipe da Agência Local de Inteligência (ALI) do 11º BPM, juntamente com o trabalho de investigação da Polícia Civil, cumpriram um mandado de busca e apreensão em uma residência em Jardim.

O trabalho conjunto resultou na apreensão de uma arma de fogo, sendo um revólver Cal. 38, com duas munições na própria arma e mais quatro munições intactas, encontradas no interior da residência. Diante dos fatos, um homem e uma mulher foram conduzidos para a Delegacia de Polícia, e responderão por posse ilegal de arma de fogo.