Policiais apreendem 395 pacotes de cigarros contrabandeados em Jardim

Policiais militares apreenderam ontem (17), por volta das 14h, 395 caixas de cigarros contrabandeados, no distrito de Boqueirão, a 30 km de Jardim. A mercadoria estava dividida em dois veículos, um VW Gol de cor branca e um VW Gol de cor cinza.

A equipe realizava patrulhamento nas estradas vicinais da região do distrito, quando realizou abordagem nos veículos e encontrou as mercadorias. Todo material foi apreendido e encaminhado com os suspeitos para a Delegacia de Polícia.

A ação faz parte de da prevenção de crimes na fronteira e tem sido intensificada durante a Operação “Semana Santa”.