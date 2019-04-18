Policiais apreendem 395 pacotes de cigarros contrabandeados em Jardim

Região
Policiais militares apreenderam ontem (17), por volta das 14h, 395 caixas de cigarros contrabandeados, no distrito de Boqueirão, a 30 km de Jardim. A mercadoria estava dividida em dois veículos, um VW Gol de cor branca e um VW Gol de cor cinza.
A equipe realizava patrulhamento nas estradas vicinais da região do distrito, quando realizou abordagem nos veículos e encontrou as mercadorias. Todo material foi apreendido e encaminhado com os suspeitos para a Delegacia de Polícia.
A ação faz parte de da prevenção de crimes na fronteira e tem sido intensificada durante a Operação “Semana Santa”.
Polícia
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LUTO
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INFRAESTRUTURA
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