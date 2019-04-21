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Polícia Militar encaminha três pessoas à Delegacia por envolvimento com furto e receptação, em Jardim

Thailla Torres

Publicado em 21/04/2019 às 08:59

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Policiais da equipe de Rádio Patrulha da Sede do 11º Batalhão foram acionados no dia 19 para em uma ocorrência de furto, ocorrido na rua Rio Verde, Vila Angélica.

Com informações de vítimas e testemunhas, a equipe buscou localizar os autores. Durante abordagem, uma mulher, de 38 anos, assumiu que havia cometido o crime e que o objeto furtado foi vendido nas proximidades. Além disso, a mulher também indicou quem teria recebido o objeto.

De acordo com a polícia, também foram localizados dois homens, de 42 e 50 anos, indicados como compradores.

Os três indivíduos foram encaminhados à Delegacia de Polícia.

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