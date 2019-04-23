PM de Jardim e Boqueirão apreendem adolescentes com mais de uma tonelada de maconha

Dois adolescentes foram apreendidos pela Polícia Militar de Jardim e Boqueirão na manhã desta terça-feira (23). Os dois estavam com mais de uma tonelada de maconha em um veículo Fiat Toro, com placas de Anastácio.

A polícia suspeitou do veículo durante rodas na região de Boqueirão. O condutor fugiu e só parou o carro quando perdeu o controle e atolou na Vila Camisão. No veículo estavam dois adolescentes, de 15 e 17 anos.

De acordo com a polícia, foram encontrados 1.111 tabletes de maconha, que totalizaram 1.095,20 kg da droga. No interior do veículo, também foi localizado um par de placas de São Paulo (SP), 33 celulares, um rádio amador e sete aparelhos receptores cinebox. Também foi constatado que as placas foram alteradas.

?Os adolescentes foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.