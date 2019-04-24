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IFMS de Jardim

Abertas vagas para cursos técnicos gratuitos de Administração, Edificações e Informática

Renan Nucci

Publicado em 24/04/2019 às 09:49

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O IFMS tem uma grande oportunidade para quem deseja obter uma formação profissional nas áreas de Administração, Informática ou Edificações em Jardim. 

Estão abertas as vagas para três cursos gratuitos: Curso Técnico em Administração; Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática e Curso Técnico em Edificações.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas entre os dias 29 de abril e 21 de maio. O único pré-requisito é ter concluído o ensino médio. 

A seleção dos candidatos será através de sorteio, caso tenham mais inscritos do que o número de vagas.

Os cursos terão duração mínima de 1 ano e meio e possibilitam ao estudante cursar a formação técnica. O diploma dos cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio Subsequente terá validade nacional e habilitará o estudante egresso ao exercício profissional no curso concluído.

As aulas, em Jardim, acontecerão no IFMS - Campus Jardim (BR 060 - saída para Bela Vista), aos sábados de manhã.

Para se inscrever, basta acessar o link http://selecao.ifms.edu.br/login, realizar o seu cadastro e depois a sua inscrição.

Para mais informações, o telefone do IFMS - Campus Jardim é o (67)3209-0201.

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