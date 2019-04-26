Diversos shows sertanejos marcam Expo Jardim neste fim de semana

Começou nesta quarta-feira (24) em Jardim a 16ª ExpoJardim, tradicional feira agropecuária realizada pelo Sindicato Rural do município. O evento acontece no Parque de Exposições Edilson Vargas Grubert, e vai até o dia 28 (domingo). A abertura oficial contou com a presença de autoridades locais e também estaduais. A exposição oferece ao público uma programação de palestras, shows, expositores, leilões e maquinários agrícolas.

O Ranch Sorting, competição baseada na apartação de gado, é uma das atrações. A prova acontece amanhã (27). As categorias da prova serão amador master, amador light, amador principiante, feminino e família, nas modalidades aberta e amadora. Os vencedores de cada categoria receberão prêmios em dinheiro. Além das categorias oficiais, ocorrerá a prova do ‘tira boi’, que contabiliza mais de R$14 mil em prêmios. O evento tem o apoio do Núcleo de Tem Penning e Ranch Sorting de Mato Grosso do Sul (NTRSMS).

Shows com as duplas sertanejas Patrícia e Adriana e Marco Aurélio e Gregório prometem animar a ExpoJardim que possui entrada e estacionamento gratuitos em todos os dias do evento. Confira a programação:

26/04 – SEXTA-FEIRA

08h – ATEG Mais Inovação

08H30 – Expokids

20h – Leilão Fazenda Barra Bonita

22h – Show com Patrícia e Adriana

27/04 – SÁBADO

08h – Vitrine Tecnológica ATEG Senar

09h – Ranch Sorting

12h – Leilão Show da Terra

22h – Show com Victor Gregório e Marco Aurélio

28/04 – DOMINGO

12h – Leilão Beneficente Centro de Equoterapia Passo a Passo