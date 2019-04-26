Diversos shows sertanejos marcam Expo Jardim neste fim de semana

Entretenimento & Agronegócio
Duplas prometem animar o evento que possui entrada e estacionamento gratuitos todos os dias
Começou nesta quarta-feira (24) em Jardim a 16ª ExpoJardim, tradicional feira agropecuária realizada pelo Sindicato Rural do município. O evento acontece no Parque de Exposições Edilson Vargas Grubert, e vai até o dia 28 (domingo). A abertura oficial contou com a presença de autoridades locais e também estaduais. A exposição oferece ao público uma programação de palestras, shows, expositores, leilões e maquinários agrícolas.
O Ranch Sorting, competição baseada na apartação de gado, é uma das atrações. A prova acontece amanhã (27). As categorias da prova serão amador master, amador light, amador principiante, feminino e família, nas modalidades aberta e amadora. Os vencedores de cada categoria receberão prêmios em dinheiro. Além das categorias oficiais, ocorrerá a prova do ‘tira boi’, que contabiliza mais de R$14 mil em prêmios. O evento tem o apoio do Núcleo de Tem Penning e Ranch Sorting de Mato Grosso do Sul (NTRSMS).
Shows com as duplas sertanejas Patrícia e Adriana e Marco Aurélio e Gregório prometem animar a ExpoJardim que possui entrada e estacionamento gratuitos em todos os dias do evento. Confira a programação:
26/04 – SEXTA-FEIRA
08h – ATEG Mais Inovação
08H30 – Expokids
20h – Leilão Fazenda Barra Bonita
22h – Show com Patrícia e Adriana
27/04 – SÁBADO
08h – Vitrine Tecnológica ATEG Senar
09h – Ranch Sorting
12h – Leilão Show da Terra
22h – Show com Victor Gregório e Marco Aurélio
28/04 – DOMINGO
12h – Leilão Beneficente Centro de Equoterapia Passo a Passo
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