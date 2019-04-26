Mulher é presa por furtar ferramentas de caminhão em Jardim

Policial
Por volta das 11h20 de ontem (25), uma guarnição de serviço da Polícia Militar em Jardim prendeu uma mulher suspeita de furto.
Após denúncia, os policiais se deslocaram até a rua Rui Barbosa, onde a vítima, um homem de 34 anos, relatou que havia estacionado seu caminhão no pátio de um posto de combustível, na noite anterior, e ao chegar pela manhã no local, percebeu que seu veículo estava aberto e haviam subtraído uma caixa de ferramentas.
Posteriormente, a vítima avistou uma mulher de posse de seus objetos e acionou a Polícia Militar.Diante dos fatos, a mulher, de 38 anos, foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os materiais recuperados, para as devidas providências.
Polícia
Ele ameaçou esposa com uma faca
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS