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Violência

PM prende dois suspeitos de tentativa de homicídio em Jardim

Uma mulher de 37 anos, uma mulher de 26 e um adolescente foram as vítimas

Renan Nucci

Publicado em 29/04/2019 às 09:42

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Ontem (28), por volta das 22h00, as equipes policiais de Jardim receberam informações de pessoas que teriam dado entrada no hospital da cidade com ferimentos de faca. No local, identificaram tres vítimas, uma mulher de 37 anos, uma mulher de 26 e um adolescente.

Após informações repassadas pelas vítimas, os policiais saíram em patrulhamento a fim de encontrar os autores, que supostamente estariam em um bar da cidade onde havia ocorrido o crime. Ao chegarem ao local, já não havia ninguém.

As equipes realizaram rondas nas imediações e com informações de transeuntes, dois dos autores foram localizados próximo a um supermercado desativado, sendo um adolescente infrator e um homem de 29 anos. Com o homem, estava a arma do crime, uma faca de cerca de 20 cm de lâmina.

 

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