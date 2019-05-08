Empresário de Jardim mata esposa a tiros e depois comete suicídio

O empresário, identificado como Antônio Marcos, matou a mulher, Sandra Regina Alez Herter Pereira, a tiros e cometeu suicídio na tarde desta quarta-feira (8), em Jardim – a 143 quilômetros de Aquidauana.

Policiais militares foram chamados pela funcionária que trabalha na família e ouviu disparos dentro da casa. O local foi isolado e a perícia e equipes da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) acionadas.

O casal tinha três filhos, o mais novo de 6 anos. Antônio era proprietário de uma loja de utilidade no município. O caso é investigado pela delegacia especializada de proteção à mulher.

Luto – Ainda na tarde desta quarta-feira, a Prefeitura de Jardim declarou luto de três dias e prestou condolências à família da servidora e empresária Sandra que atuava há 27 anos na administração municipal, atualmente na Secretaria de Finanças.

“Durante sua trajetória foi sempre muito dedicada e comprometida, prestando um serviço exemplar a todos. A Prefeitura de Jardim lamenta profundamente e manifesta condolências aos seus familiares e amigos”, afirmou o prefeito Guilherme Alves Monteiro.