PRF em Jardim descobre 59 kg de cocaína escondidos em fundo falso

Apreensão
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã desta quarta-feira, 08 de maio, 59 kg de cocaína, no km 512 da BR-267, em Jardim/MS.
Em um GM/Meriva com placas de São Gabriel do Oeste, o motorista, de 20 anos, transportava outro homem de 23.
Policiais realizaram uma vistoria minuciosa ao veículo e constataram compartimento secreto próximo ao estepe. Foram encontrados quarenta e oito tabletes de cloridrato e onze tabletes de pasta-base de cocaína, totalizando 59 kg de droga.
O condutor confessou ter pego a droga em Corumbá e deveria transportar até São Paulo, onde receberia a quantia de R$ 8 mil. Os presos, o veículo e a cocaína foram encaminhados à Polícia Civil em Jardim.
Polícia
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