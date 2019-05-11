Em Jardim, mergulhar em lago “sem fundo” é aventura imperdível

Começou a temporada 2019 na Lagoa Misteriosa, um dos atrativos turísticos mais procurados de Jardim, cidade de 24 mil habitantes, distante 237 km de Campo Grande e a 69 km de Bonito. Esta semana, o passeio retomou as atividades depois de ser suspenso pelo fenômeno chamado microalgas, um processo natural de algas unicelulares que turva a água do rio entre os meses de outubro e abril.

O mistério da lagoa de 30 metros de largura e 60 de cumprimento está na sua profundidade desconhecida. De todas as tentativas de se chegar ao fundo, a marca mais profunda foi registrada em 1998 pelo mergulhador Gilberto Menezes de Oliveira, que atingiu a profundeza de 220 metros sem conseguir o objetivo.

Passado o período das microalgas, começa a época (até outubro) em que a água da lagoa fica mais cristalina, perfeita para flutuar ou mergulhar na lagoa, localizada na fazenda Recanto Ecológico Rio da Prata, a 36 km de Jardim e a 52 km de Bonito. “É uma experiência única para os visitantes pela transparência da água”, ressaltou a assessora de imprensa Carla Layane.

Trilha de acesso para a Lagoa Misteriosa, momento de contato direto com o ambiente natural (Foto: Beto Nascimento) Trilha de acesso para a Lagoa Misteriosa, momento de contato direto com o ambiente natural (Foto: Beto Nascimento)

As atividades na Lagoa Misteriosa incluem flutuação (R$ 166 por pessoa) e mergulho com cilindro (R$ 400 por pessoa com direito aos equipamentos necessários). Outra opção para quem realiza o passeio na lagoa é o almoço servido na sede do Recanto Ecológico Rio da Prata ao preço de R$ 56 por pessoa.

O passeio de mergulho com cilindro engloba três categorias. Tem o Batismo (profundidade máxima de 8 metros), indicado para os visitantes que não possuem curso de mergulho; Mergulho Autônomo Básico (18 metros) para quem possui certificação Open Water Scuba Diver; Mergulho Avançado (25 metros) para quem tem a certificação Advanced Open Water Scuba Diver, e Mergulho Técnico (60 metros) para mergulhadores com o curso Cave Diver e Normoxic Trimix Diver

A aventura tem duração de 1h40, entre saída e chegada na sede do atrativo, só a flutuação dura em média 40 minutos. Começa a partir do receptivo com caminhada em uma trilha de 1,1 km pelo meio da mata, batizada de “trilha interpretativa”, que são passeios guiados de contato direto com o ambiente natural, direcionado ao aprendizado e à conscientização. São 600 metros na ida, mais 500 metros na volta ao receptivo.

Imagem mostra bem o tom azul da água em mergulho técnico na Lagoa Misteriosa (Foto: Edson Acioli) Imagem mostra bem o tom azul da água em mergulho técnico na Lagoa Misteriosa (Foto: Edson Acioli)

Chegando no mirante de contemplação, a uma altura de 75 metros, de onde já é possível contemplar a Lagoa Misteriosa, você estará a apenas 190 degraus de uma escadaria para a realização do seu desejo de cair na água da lagoa.

As reservas para as atividades da Lagoa Misteriosa são feitas diretamente nas agências de turismo credenciadas de Bonito e Jardim. Se você precisar de transporte a partir de uma das duas cidades, o trajeto de Van custa R$ 75 por pessoa.

A Lagoa Misteriosa está localizada no município de Jardim. O acesso ao atrativo fica na BR 267 Km 515, na mesma estrada que dá acesso para a fazenda Recanto Ecológico Rio da Prata.