Em acidente de trânsito, homem é preso com arma de fogo e embriagado

Um homem 47 anos foi preso na noite de ontem por embriaguez ao volante e portando uma arma de fogo, na rua Coronel Camisão, em Jardim.

De acordo com a polícia militar, ao chegar ao local, os policiais constataram que um veículo VW Gol, estava fora da pista, caído em um buraco. O motorista estava sentado próximo ao carro. Quando os policiais fizeram à abordagem, perceberam que o indivíduo apresentava sinais de embriaguez. Ao ser solicitada a documentação de porte obrigatório, a equipe também constatou que o motorista não tinha CNH.

Durante a busca veicular, a guarnição também encontrou uma arma de fogo, tipo espingarda, com cabo de madeira, sem marca, calibre ou número definidos e, ainda, um recipiente contendo oito munições calibre 22 intactas.

Ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.